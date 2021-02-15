"Слуга народа" Герус обещает законопроект о запрете импорта света и угля из России

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус собирается подать весной законопроект о запрете импорта из России электроэнергии и антрацитового угля.

Об этом он сказал заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я думаю, что мы весной перейдем к тому, чтобы в каком-то виде, возможно, через закон ограничивать импорт электроэнергии, в частности, из Российской Федерации... Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля", - сказал он.

По словам Геруса, кроме полного запрета импорта также, возможно, будет предложен механизм специальных пошлин. Эта инициатива нардепа будет касаться нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.

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Напомним, Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

До этого в январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.