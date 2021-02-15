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В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое, - НАН

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В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое, - НАН
В Национальной академии наук сообщают, что в Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом говорится в отчете НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.

Кроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Развалить, нагадить и свалить. Это вот говно еще и призывает других

    В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6170
  • Николай Николаевич b96f438b
    Алеж як легко голосовалось! Як натхненно і з вогником у очах, мільйони зубожілих майже два роки тому йшли на виборчі дільниці з однією тільки метою- сдєлать іх вмєстє. 😁
  • Николай Николаевич b96f438b
    Мєдлєнно собіраєтся. Скоріше б слуги подвоїли суми у платіжках, дивись і весь шлак згине.))
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