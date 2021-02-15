Офис Президента сообщил о признании в ОАЭ украинских водительских прав. На самом деле их признают там с 2007 года, - СМИ

Вчерашние сообщения властей разошлись с информацией Главного сервисного центра МВД.

На это обратило внимание издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Так, вчера, 14 февраля в Офисе Президента сообщили, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

"Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода", - сказано в сообщении на официальном сайте президента.

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При этом, согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.