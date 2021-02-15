НАБУ просит Венедиктову заменить прокурора в деле "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что прокурор дважды необоснованно закрыл дело "Роттердам +", несмотря на широкую доказательную базу.

Об этом сказано в сообщении на странице НАБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным НАБУ, размер причиненного вреда в результате противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и группы компаний ДТЭК превышает 39 млрд грн. Доказательная база, которой оперирует следствие, содержит переписку подозреваемых по электронной почте, SMS-сообщениями и другими мессенджерами относительно обстоятельств совершения преступления, а также научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов", - сказано в сообщении.

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В НАБУ считают, что процессуальный руководитель необоснованно дважды закрывал дело - в августе 2020 года и в январе 2021-го.

"НАБУ убеждено, что такие действия прокурора свидетельствуют о его неэффективности и просит Генерального прокурора заменить процессуального руководителя в порядке ст.37 УПК Украины", - добавили в Бюро.