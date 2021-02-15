Мораторий на проекты за российские деньги в Киеве будет касаться и мемориала "Бабий Яр", - Линчевский

Запрет воплощать проекты за российские деньги в Украине должен касаться всех направлений. В частности, и проекта мемориала Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские олигархи, а воплощает российский режиссер Илья Хржановский.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем городе не может быть российского капитала. Не могут россияне построить здесь что-то хорошее. Любая инвестиция - детский сад, цветочный магазин, музей - означает, что в Украине зарабатывают средства, которые идут на поддержку российской армии", - сказал он.

По инициативе депутата Киевсовета от "Голоса" Алины Михайловой и Александра Линчевского, Киевсовету предложили установить запрет на участие граждан и субъектов хозяйствования из России как государства-агрессора в реализации проектов столицы.

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"Нам кажется абсолютно логичным, что город не должен внедрять проекты, связанные с Российской Федерацией. Мы убеждены, что во время войны город и государство не должны пользоваться российскими инвестициями. Когда одни воюют, защищая страну, другие не могут пожимать руки представителям страны-агрессора, заключая соглашения", - считает Линчевский.

По его словам, недопустимо, когда тот, кто получает прибыль в Украине, платит налоги в РФ, содержа армию.

"Этот бизнес, который заработает денег в нашем городе, потом вернется к нам пулями", - уверен Линчевский.

Запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, а также юрлица, в уставных капиталах которых доля РФ. Соответствующий документ, зарегистрированный секретариатом городского совета, оказался в распоряжении LB.ua, отмечает издание.

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Напомним, что голосование за частный проект реконструкции "Бабьего Яра", который финансируют российские олигархи, должно было пройти на сессии Киевсовета 11 февраля. Однако Кличко снял проект с рассмотрения.

Ранее исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс заявил, что инициаторы этого проекта 25 декабря начали раскопки на Кирилловском православном кладбище и нашли там остатки захоронений.

Зисельс также заявил, что министр культуры Украины Александр Ткаченко не хотел подписывать меморандум с российским проектом "Бабий Яр", его заставил Андрей Ермак. Также Зисельс сказал: "Этот русский проект - троянский конь, которого Путин подкладывает под Украину".

По его словам, в Украине 6-й год разрабатывается украинский проект - комплексная мемориализации Бабьего Яра. 18 ученых, историков, объединились вокруг Института истории Украины Академии наук.

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