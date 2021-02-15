Около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ, - Кулеба

Декларация против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях, которую одобрили 52 государства, станет дополнительным инструментом давления на РФ для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД,

15 февраля, Кулеба принял участие в инициированной Канадой конференции, на которой 52 государства одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Канадская инициатива объединяет страны, которые уважают права человека и придерживаются норм международного права, и ставит целью разработку действенных механизмов борьбы с незаконным лишением свободы для достижения политических целей.

В своем обращении к участникам конференции Кулеба уделил основное внимание произвольным арестам граждан Украины во временно оккупированных Крыму и отдельных районах Донбасса.

"Сейчас около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории Российской Федерации. Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденным практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", - подчеркнул Кулеба.

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Также министр обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите.

"Консолидированные действия и совместное давление остаются ключевыми факторами дальнейшего освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан", - заявил глава МИД Украины.

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