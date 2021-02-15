Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

Подписанные в Объединенных Арабских Эмиратах соглашения на $3 млрд "стали большой победой команды Президента Владимира Зеленского, которая обеспечит прорыв в экономических отношениях с Западной Азией".

Об этом пишет председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Большая победа команды Президента в Объединенных Арабских Эмиратах!

Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд!

Настоящий прорыв в экономических отношений с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда ", - говорится в публикации на фейсбук-странице главы ФГИУ.

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Он подчеркнул, что заключенные соглашения обеспечат не только многомиллиардные инвестиции и новые рабочие места, но и станут сигналом для всего мира, с нашим государством безопасно и выгодно работать.

"Прозрачные реформы и честные процессы вместе с огромным потенциалом нашей страны формируют новую Украину. Создают окно возможностей и привлекают инвестиции ", - добавил Сенниченко.

Напомним, что официальный визит Президента Украины в ОАЭ состоялся 13-14 февраля. Украинской делегацией был подписан ряд соглашений, одной из которых стал меморандум о намерениях инвестировать между ФГИУ и фондом Mubadala.

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