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Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

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Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко
Подписанные в Объединенных Арабских Эмиратах соглашения на $3 млрд "стали большой победой команды Президента Владимира Зеленского, которая обеспечит прорыв в экономических отношениях с Западной Азией".

Об этом пишет председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Большая победа команды Президента в Объединенных Арабских Эмиратах!

Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд!

Настоящий прорыв в экономических отношений с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда ", - говорится в публикации на фейсбук-странице главы ФГИУ.

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Он подчеркнул, что заключенные соглашения обеспечат не только многомиллиардные инвестиции и новые рабочие места, но и станут сигналом для всего мира, с нашим государством безопасно и выгодно работать.

"Прозрачные реформы и честные процессы вместе с огромным потенциалом нашей страны формируют новую Украину. Создают окно возможностей и привлекают инвестиции ", - добавил Сенниченко.

Напомним, что официальный визит Президента Украины в ОАЭ состоялся 13-14 февраля. Украинской делегацией был подписан ряд соглашений, одной из которых стал меморандум о намерениях инвестировать между ФГИУ и фондом Mubadala.

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    @Vinainochka

    Ніхто не знає, яка доля спіткала 2,5 млрд фунтів стерлінгів?

    Зеленський в ОАЕ підписав договорів і контрактів на 3 млрд, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 3121
  • Серж Рача
    Нах нам деньги с эмиратов , мы ещё не потратили деньги привезённые зе с Омана 🤣🤣🤣
    Пы сы а если серьёзно это такие же деньги , как начало вакцинации от covid-19 с 15 февраля обещанное властью 😕
  • Привет
    Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 1048 От имени каких фирм зеленский подписывал контракты??
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