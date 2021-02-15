Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".
Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.
Также канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.
Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Ранее в Верховный Суд поступило три иска относительно санкций против телеканалов.