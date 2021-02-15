Верховный Суд отправил иск телеканала ZIK на исправление недостатков: нет доказательств оплаты судебного сбора и целесообразности привлечения третьих лиц

В Верховный Суд поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

Решение мотивировано тем, что судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет, а поэтому необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

Также канал не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

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Каналу дали 10 дней на исправление недостатков.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Ранее в Верховный Суд поступило три иска относительно санкций против телеканалов.