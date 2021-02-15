В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция
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В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.
По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.
"Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.