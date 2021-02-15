Новости

В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция

13 41914
В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа, - Нацполиция
В Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. 

По предварительной информации, 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция

"Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Щось вони зачастили. У вконтактіку який процент з цих дітей сидів?
  • Порохобандерівець
    Тут щось не те. Треба соцмережі перевіряти. Постійно вже такі трагедії.
  • Mganga Zambezi
    меня всегда удивляло, почему в многоэтажных зданиях балконные щиты делают такими низкими. есть немало случаев когда люди именно по это причине выпадали с балконов. особенно высоким людям, совсем нетрудно вывалиться через невысокие балконные щиты
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости