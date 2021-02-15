Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос направил секретарю СНБО Алексею Данилов депутатское обращение с просьбой ввести против "Квартала-95" санкции из-за продажи франшизы программа "Лига смеха" российскому телеканалу "СТС".

Об этом Лерос сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он указал, что обращение было направлено на имя Данилова 10 февраля.

"Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 гривны. продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. За НМГ, в том числе, стоят структуры банка "Россия". И ВТБ, и банк "Россия" - под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе", - пишет Лерос.

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Депутат подчеркнул, что съемки российского варианта "Лиги смеха" состоятся в Москве, а заявки на участии в отборе подали команды из оккупированных Донецка, Симферополя и Керчи.

"Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95"", - отметил Лерос.

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Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на "Лигу смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма - "B.A.N.G." (Керчь) и "Эльвад Вагнер" (Симферополь) - и несколько команд из свободной от оккупации Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.





