"Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не поддерживает грубые высказывания советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда.

Об этом руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, чтобы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда - нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", - отметил Гетманцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Как сообщалось, накануне советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов, обсуждая безрезультатность переговоров Украины с Международным валютным фондом, заявил, что "МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть".

Ранее стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".