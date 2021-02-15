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Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище

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Обильные снегопады в оккупированном Крыму не наполняют Симферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище не наполняется, несмотря на обильные снегопады.

Об этом сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки данного объема осадков нам хватит, чтоб поправить ситуацию. По крайней мере на ЮБК точно, в Симферополе - посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", - рассказал он.

По данным подконтрольного Кремлю главы "Совмина Крыма" Юрия Гоцанюка, за минувшие выходные на полуострове выпало от 2 до 25 мм осадков, больше всего - в горной, предгорной и северо-западной части Крыма.

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В Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков, наблюдались перебои с работой общественного транспорта.

Отмечается, что снегопады наполнили подземной водой водопад Су-Учхан (с крымскотатарского - "Падающая вода"), который находится на территории ландшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба" возле села Перевальное Симферопольского района.

По данным январского мониторинга, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

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  • Порохобандерівець
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  • Shaken cocktail
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  • Ринат Амедов
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