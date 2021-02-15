Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника

Зеленский посещает ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника с поста главы НАБУ, вакцина задерживается, в Горловке взорвали соратника Безлера, - главные новости Украины за 15 февраля.

Зеленский в ОАЭ

Президент продолжает начавшийся накануне визит в Эмираты. Он сообщил о подписании контрактов и меморандумов на $3 млрд, договорился, что ОАЭ в 10 раз увеличат инвестиции в украинский агропромышленный комплекс и поручил создать группу для сотрудничества в вопросе вакцинации. А еще в честь его визита самый высокий небоскреб в мире засиял синим и желтым цветами.

Не обошлось без конфуза: ОП опубликовал новость о том, что Эмираты теперь признают украинские водительские права. На самом деле их признают уже с 2007 года.

Зе-боты

Издание "Буквы" утверждает, что в Фейсбуке действует сеть из более чем 20 пабликов и более чем 100 ботов, цель которой - прославление Зеленского и критика его политических оппонентов. Работа сети ботов нарушает правила Фейсбука и обходится в круглую сумму: только на рекламу эти страницы потратили почти $30 тыс.

Кабмин хочет уволить Сытника

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий увольнение Артема Сытника с поста директора Национального антикоррупционного бюро. Глава ЦПК Шабунин утверждает, что увольнение Сытника - личное решение президента Владимира Зеленского. Министр юстиции Малюська поясняет, что таким образом правительство пытается решить проблему "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ, и это - одно из требований МВФ.

Кузьменко будет баллотироваться в Раду

Детский кардиохирург, волонтер, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области. Ее кандидатуру выдвинула "Европейская солидарность".

В Горловке взорвали террориста Дуремара

Неизвестные заложили в автомобиль боевика Сергея Попова (клички - "Длинный" и "Дуремар") фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице. Попов - подручный одного из главарей террористов организации "ДНР" Игоря "Беса" Безлера, до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Он давно конфликтует с главой оккупационной "администрации" Горловки Иваном Приходько: не могут поделить вывоз металлолома из города.

Вакцина задерживается

Вакцинация, которая должна была стартовать сегодня, начнется 17-18 февраля, сообщил министр здравоохранения Степанов. Первым в Украину поступит препарат AstraZeneca. На бесплатную вакцинацию граждане смогут записаться после 1 марта.

Украина в снегу

Медикам на Житомирщине пришлось везти пациентку на подводе вместо машины скорой помощи. А житель Черниговщины соврал полицейским, что убил отчима, чтобы те прочистили дорогу к его дому. Дорога почищена, отчим жив, на фантазера составили админпротокол за ложный вызов.