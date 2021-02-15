Предложенное Зеленским сокращение полномочий ОАСК не решит проблем суда и не ликвидирует его, - эксперт ЦПК Чижик

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик говорит, что поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева не решает проблему суда.

Об этом она заявила в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект, который подал Зеленский не решает проблему ОАСК. Он просто предлагает передать часть дел в Верховный Суд, но судьи и дальше останутся работать и будут принимать сомнительные решения. Проблемы в ОАСК настолько глубокие, что, забрав у них несколько дел, их не решишь. Вопрос о ликвидации ОАСК остается на повестке дня", - говорит Чижик.

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициированные президентом Владимиром Зеленским для корректировки работы судебной системы Украины.

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Речь идет о проектах законов №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, №5068 об изменениях в законодательство о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и №5069 об административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Последние два документа определены как неотложные.

Из полнотекстовые версии пока отсутствуют.

Ранее Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности по уменьшению полномочий Окружного административного суда Киева.

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