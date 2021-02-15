Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев

Кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики могут вынести на голосование в любой день работы Верховной Рады.

Об этом в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа" заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, кандидатура Витренко на фракции СН не обсуждалась.

"Кандидатура Витренко не обсуждалась относительно вынесения его в третий раз в Верховную Раду. Но я не исключаю такой возможности, что он будет вынесен. Когда? Этот вопрос должен согласовываться с руководством Верховной Рады. Но вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой день", - отметил парламентарий.

При этом Гетманцев уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли голоса за назначение Витренко.

"На самом деле, как показали два предыдущих голосования, мы до последнего не можем сказать: есть голоса или нет. Я лично буду поддерживать его кандидатуру. Считаю, что такая настойчивость премьера должна быть оценена Радой. Мы должны наконец дать возможность человеку поработать. Тем более, что в стране не все в порядке с энергетической системой. Иметь министра в статусе "и.о." и с ограниченными полномочиями в соответствии с законом о государственной службе - это опасно для страны в целом", - подчеркнул нардеп.

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Коллеги же депутата говорят, что голоса за назначение Витренко продолжают собирать. По их оценкам "за" готовы проголосовать сейчас 200-211 депутатов.

Напоминаем, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

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