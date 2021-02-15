Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность

Оккупационный Киевский "райсуд" Симферополя отправил под домашний арест Нину (Латифу) Малахову, подозреваемую в содействии террористической организации часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ. Малахова с мужем собирали на свою карту средства на благотворительность.

Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати". Ее супруга Рузиля Яппарова суд отправил на два месяца в СИЗО.

Нину (Латифу) Малахову и ее мужа Рузиля Яппарова сотрудники ФСБ задержали в Казани 14 февраля и на следующий день этапировали в Крым для избрания меры пресечения. У супругов есть дочка Мелисса в возрасте один месяц, которую доставили вместе с ними в суд. Учитывая это, следствие запросило для Малаховой домашний арест, который она будет отбывать в Крыму. В случае признания виновной ей грозит от 15 до 20 лет заключения. Ее супруга также подозревают в содействии террористической организации, но по части о склонении, вербовке или иному вовлечению лица, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Нина (Латифа) Малахова с дочерью после заседания суда

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Следствие считает, что "Малахова и Яппаров с 2015 по 2018 год занимались организацией финансирования терроризма под видом благотворительной деятельности различных фондов, в том числе "Мухаджирун", а также помощи в постройке мечетей, беженцам и нуждающимся гражданам". Для этого они якобы организовывали сбор средств в группе "Садака — добровольная милостыня мусульман нуждающимся Симферополь" во ВКонтакте, где призывали жертвовать на нужды мусульман Африки, предоставляя свою банковскую карточку для переводов.

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Фонд "Мухаджирун" или "Живое сердце" был основан дагестанским проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский в 2013 году. ФСБ РФ считает, что через фонд производится сбор средств и финансирование террористических организаций.

Одновременно с задержанием в Казани ранним утром 14 февраля сотрудники ФСБ пришли в родильное отделение Центральной райбольницы в Симферополе, где задержали медсестру Лилю Решидову. Ее доставили в управление ФСБ на бульваре Франко и объявили, что она является свидетелем по делу Малахова и Яппарова. Адвокат Ислям Велиляев рассказал "Ґратам", что следователь отметил — статус Решидовой может измениться на подозреваемую. По версии следствия, она пересылала деньги на карточку Малаховой по объявлениям о сборе на благотворительные цели. Спустя семь часов Решидову отпустили, на 16 февраля следователь назначил ей участие в очной ставке с подозреваемыми.

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