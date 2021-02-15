До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ

В Украине 15 февраля начались практические занятия мобильных бригад для иммунизации от коронавируса вакцинами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca/Oxford.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"15 февраля 2021 года в Киеве начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый - онлайн-тренинги - некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Тренинги проводит Центр общественного здоровья совместно с Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что до конца недели практические занятия пройдут как минимум по две мобильные бригады из каждой области.

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"Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer BioNTech, другая - с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину", - отмечается в сообщении.

Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады.

Напомним, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.

Для проведения первого этапа вакцинации будут сформированы 600 мобильных бригад. Уже набраны более 300.

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