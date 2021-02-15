ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ВОЗ сегодня одобрила для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил Гебрейесус.

По его словам, таким образом ВОЗ разрешила распространение этого препарата по всему миру с помощью глобального механизма COVAX, созданного для обеспечения доступности вакцин.

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Как сообщается на сайте ВОЗ, данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

Одобрение получили две версии вакцины. Одна из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, вторая - в Институте сыворотки Индии. По словам Гебрейесуса, обе компании производят один и тот же препарат, но так как они используют разные производственные площадки, потребовались отдельные проверки и разрешения.

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