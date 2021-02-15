Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий

Самолет с украинскими туристами, которые несколько дней не могут покинуть Занзибар, получил разрешение от Турции на перелет в Анталию. Оттуда он отправится в Киев.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - написал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.