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Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий

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Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий
Самолет с украинскими туристами, которые несколько дней не могут покинуть Занзибар, получил разрешение от Турции на перелет в Анталию. Оттуда он отправится в Киев.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - написал Криклий.

Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета, - спикер МИД Николенко

Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Скоро всех вернем", - написал Криклий А нах. их возвращать? Вы их уже с Китая вернули так они на Занзибар улетели. Завтра будете с Карибов или Таиланда их возвращать? Почему за одними посылаете самолет а за теми кто в Укарине в беду попал лошадь с подводой?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    главное бесполезного *министра* с дамой непонятного поведения собачкой не забудьте в очередной раз))
  • Александр Александр 66da010f
    Неужели кому-то интересно читать про всякую никому не известную шелупонь, которая куда-то полетела, откуда-то не вылетела или не долетела....Гораздо интереснее узнать, зачем Зеленский с Козаком летали в ОАЭ? С кем были встречи? А кремлёвский Козак прилетал на стрелку? Что порешали? Что нас ждёт? Мутные поездки харанта уже стали нормой, и не интересуют даже прессу.....Дикость какая-то....А полёт клоуна на юга стоил , я думаю, не один миллион НАШИХ ДЕНЕГ!!!!
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