ВТО впервые возглавила женщина - представительница Нигерии Оконджо-Ивеала
Как сообщается на сайте ВТО, срок полномочий 66-летней Нгози Оконджо-Ивеала начнется 1 марта и закончится 31 августа 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.
Она стала первой женщиной и первой африканкой в должности генерального директора Всемирной торговой организации.
Оконджо-Ивеала заявила, что ее первоочередной задачей будет скорейшее решение последствий пандемии коронавируса и "реализация политических мер, необходимых для восстановления глобальной экономики".
По ее словам, ВТО "сталкивается с множеством вызовов, но работая вместе, мы можем совместно сделать ВТО сильнее, гибче и лучше приспособленной к реалиям сегодняшнего дня".
Нгози Оконджо-Ивеала занимала должность министра финансов Нигерии, 25 лет она работала во Всемирном банке экономистом по вопросам развития и затем - управляющим директором по операциям.
Как специальный посланник Африканского союза по мобилизации финансовой поддержки для борьбы с COVID-19, она призвала богатые страны поддержать двухлетний перерыв по обслуживанию долга для стран-должников.
ВТО - международная организация, созданная 1 января 1995 года для содействия либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.