В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что во время встречи министров обороны 17-18 февраля предложит им увеличить расходы на военную деятельность на восточном фланге НАТО вблизи границ с Россией.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 15 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В частности, Столтенберг заявил, что хочет предложить лидерам "амбициозный план для трансатлантической безопасности и обороны".

"Я буду предлагать увеличить расходы НАТО на нашу основную деятельность по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, деятельность воздушной полиции, развертывание морских сил и проведение учений", - сказал генсек НАТО.

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Он отметил, что увеличение общих расходов покажет силу преданности НАТО пятой статье Североатлантического договора, который отмечает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-партнеров в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех.

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

Напомним, после начала российской агрессии в Украине НАТО начало в ответ наращивать военное присутствие на восточном фланге альянса. В частности, под руководством европейских стран в Эстонии, Литве, Латвии и Польше разместили несколько батальонов НАТО.

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