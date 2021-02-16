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Парламент Эстонии призвал ЕС разработать эффективную политику санкций против РФ

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Парламент Эстонии призвал ЕС разработать эффективную политику санкций против РФ
Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций, которые вынудят Россию отказаться от агрессивной внешней политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили 3 человека, не голосовали - 28, воздержался 1 человек.

"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным.

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