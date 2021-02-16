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Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина

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Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина
Кабинет Министров попросил международных партнеров выразить консолидированную позицию по законопроекту о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Об этом заявила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновница рассказала, что правительство на вчерашнем внеочередном заседании рассмотрело не одну поправку об увольнении директора НАБУ, а большой законопроект, учитывающий решение Конституционного Суда, которым было признана неконституционной процедура назначения директора НАБУ указом Президента.

"Этот закон содержит очень широкий спектр различных положений. Он проговаривался также с МВФ. Есть спорные положения, которые вызвали определенный резонанс, но этот законопроект еще будет рассматриваться в парламенте. Мы запросили консолидированную позицию международных партнеров, и эта позиция будет обсуждаться, учитываться", - сказала Стефанишина.

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По словам вице-премьера, этот законопроект является одним из комплекса решений, которые уже принимались парламентом и будут в дальнейшем вноситься и президентом, и правительством для восстановления полноценной деятельности антикоррупционных органов.

"Этот законопроект не был написан за одну ночь, он дискутировался несколько месяцев и, конечно, на платформе парламента, с международными партнерами все замечания будут нивелироваться и обсуждаться", - заверила Стефанишина.

Напоминаем, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новый законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и определяет новую процедуру избрания директора ведомства.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Напевне, консультацію в Євросоюзі та у венеціанській комісії потрібно отримувати до реєстрації законопроекту, а не опісля. Тим більше, законопроект поданий як невідкладний...
  • Игорь Монахов
    Дятлы - не трогайте НАБУ !!! вы ускорите ваш и так быстрый конец, да еще и с большими криминальными-политическими последствиями для вас всех !! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3439 Хотя !? ТРОГАЙТЕ камикадзы !!! Кабмин запросил позицию международных партнеров по законопроекту о НАБУ, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1263
  • Враг рода человеческого 666
    Сраный кацап - он неизменно обосран, это да
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