Полиция Чехии закрыла дело о похищении сына премьера Бабиша в оккупированном Крыму

Полиция Чехии прекратила расследование дела о похищении сына премьер-министра страны Андрея Бабиша в оккупированном Крыму в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметили в прокуратуре Праги, полиции так и не удалось допросить Андрея Бабиша-младшего, который живет в Швейцарии, но она собрала достаточно информации, чтобы принять решение о закрытии дела.

С заявлением о похищении и ограничении личной свободы в свое время обратился в полицию сам Бабиш-младший, написав об этом в 2018 году электронное письмо из Украины, а также повторив эти утверждения несколько позже в интервью журналистам, - но дальше на контакт с правоохранителями он не пошел.

Как утверждал тогда сын премьера, его похитили, чтобы он не мог дать показания в громком деле, известном в Чехии как "Гнездо аистов" . Речь шла о махинациях со средствами, поступавшими в качестве дотаций Европейского союза в компании бизнес-империи миллиардера Бабиша-старшего, и его сын как формальный чиновник одной из этих фирм под названием "Гнездо аистов" сначала был одним из обвиняемых, но потом обвинения с него сняли.

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Бабиш-старший, со своей стороны, отрицал слова сына и заявлял, что его поездки в Украину, в частности в оккупированный Крым и Кривой Рог, были добровольными, а его заявления вызвала психическая болезнь сына, который страдает от шизофрении .