Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую "потенциально тревожным набором мутаций"

Вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже более половины украинцев переболели COVID-19, многие даже не знали об этом. Скоро вообще некому будет заражаться, - вирусолог