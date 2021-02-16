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Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую "потенциально тревожным набором мутаций"

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Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19, обладающую "потенциально тревожным набором мутаций"
Вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

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Топ комментарии

  • Татьяна Лайф
    Процесс становится бесконечным.
  • Дмитрий Ч
    С чего это вдруг другие вирусы мутирую иначе?! Все абсолютно так же в соответствии с теорией естественного отбора - появляются более устойчивые штаммы и менее смертельные для носителя...Вирус вообще штука довольно мутабельная, достаточно вспомнить про грипп вакцину для которого так по сути и не изобрели (существует куча штаммов, каждый год новая, куча вакцин на каждый штамм....) Просто к гриппу все давно привыкли и заставить вакцинироваться всех невозможно, а Короновирус - новая страшилка и на этой волне можно накачать бабла!
    Я не говорю что он не опасен, не нужно соблюдать каких то мер, правил....но по сути это такой же грипп, с которым он сравняется по уровню смертности через пару лет. Просто привыкаем к новой реальности!!!
  • Меркава
    Орвишные вирусы так и мутируют - очень быстро, пройдя через нескольких людей, поэтому никто на них никогда внимания не обращал, бо бесполезно. А теперь из соплей научились получать выгоду в разных сферах. Главное - найти крепкие уши. Если не находятся, их можно намозолить масками.
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