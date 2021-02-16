Наемники РФ продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Донбассе, за сутки - три нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, недалеко от Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Также сообщается, что с начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.