Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС
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15 февраля в г. Новая Каховка (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 февраля в г. Новая Каховка в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - сказано в сообщении.
Подразделение ГСЧС привлекалось к открытию входной двери. Причина смерти устанавливается.