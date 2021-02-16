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Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС

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Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС
15 февраля в г. Новая Каховка (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 февраля в г. Новая Каховка в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - сказано в сообщении.

Подразделение ГСЧС привлекалось к открытию входной двери. Причина смерти устанавливается.

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Топ комментарии

  • Огусто
    Ага, безпечні, сча.
    Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
    Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
    До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
  • Виктор Соколенко 006819fd
    в основном-паленка.
  • Frol Fedoroff
    Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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