В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 915 человек;
летальных случаев - 150;
выздоровели - 6 189 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 39 401 (в том числе методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 276 618 человек;
выздоровели - 1 122 968 человек;
летальных случаев - 24 542;
проведено ПЦР-тестов - 6 570 806.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях", - рассказал Степанов.