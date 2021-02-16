Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Закарпатской области 56 человек привлечены к поиску 40-летнего киевлянина, который уже три ночи провел в горах на морозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 6:00 возобновили поиски киевлянина, заблудившегося на горе Гемба", - сказано в сообщении.

К работам привлечены 56 человек и 11 единиц техники.

От спасателей привлечены 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также 3 волонтера.

Как сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр в комментарии "Укринформу" на месте, где проходит поисковая операция этой зимы, одна из поисковых групп наткнулась на вероятный след пропавшего лыжника.

"На Закарпатье продолжается самая крупная поисково-спасательная операция этой зимы, поиски идут уже третьи сутки, ищут лыжника, потерявшегося в районе горы Гемба. Вчера у мужчины работал один из телефонных номеров, но на звонки он не отвечал. Сегодня связи с ним нет, очевидно, телефон разрядился. Но одна из поисковых групп наткнулась на след, который может принадлежать этому человеку, - в данное время движутся по нему. Впрочем, это трудно, потому что все трое суток в этом районе шел снег и следы частично заметены", - рассказала Батыр.

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По ее словам, сегодня количество людей в поисковой операции уменьшилось - в операции больше не работают лесоводы, ищут заблудившегося только спасатели из разных подразделений ГСЧС и волонтеры.

"В настоящий момент они разделились на три группы, одна прорабатывает территорию со стороны села Изки, вторая - с стороны Березников, именно эти идут по следу. Третья группа ищет на горе Жид Магура: по свидетельству товарища пропавшего киевлянина, именно здесь он его видел в последний раз", - рассказала Батыр.

По ее словам, сегодня к поискам планируют привлечь также товарища пропавшего. Он не может идти в горы, там объявлена ​​лавинная опасность, а у него нет снаряжения, но может детальнее рассказать о местности, по которой двигался вместе с пропавшим другом.

Как пояснила пресс-секретарь ГСЧС, найденный товарищ киевлянина находится в отеле, его жизни ничего не угрожает, однако у него тяжелое психологическое состояние.





Фото: сайт ГСЧС

Как сообщал Укринформ, на Закарпатье продолжается крупнейшая поисковая операция этой зимы: в районе горы Гемба ищут пропавшего еще в субботу, 13 февраля, лыжника. Это 40-летний мужчина родом из Киева, последний раз его видел товарищ, с которым они вместе заблудились - это было в 1 час ночи 14 февраля. С тех пор о нем ничего не известно. Спасатели отмечают, что мужчина провел три ночи в горах на двадцатиградусном морозе, из экипировки у него только лыжный костюм.