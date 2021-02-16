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Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко

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Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко
Украинские туристы, задержавшиеся на острове Занзибар из-за поломки самолета, в ночь на вторник вылетели в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Обновлено: самолет с украинскими туристами на борту вылетел с о.Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал Николенко.

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Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.

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Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко 01

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Топ комментарии

  • Герхард
    И опять девица с собачкой из Уханя.

    Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Ну наконец-то!!! Вся страна заждалась, испереживалась о бедных туристах. Только и разговоров в стране - о наших героях.. Наверное их после возвращения орденами наградят и может памятники поставят.
    А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
  • Привет
    Кабелька с ****** не забыли взять???
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