Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Обновлено: самолет с украинскими туристами на борту вылетел с о.Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал Николенко.
Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.
Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.
Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.
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