Новости • Агрессия России против Украины

Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг

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Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг
Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.

Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.

"Если они (Россия. - Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.

Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".

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Как сообщалось ранее, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.

Также сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО.

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Топ комментарии

  • Alexey Z 029175b8
    Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
  • POWER 39709ae8
    санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
  • Kare Resa
    Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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