Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.
Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.
"Если они (Россия. - Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.
Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".
Как сообщалось ранее, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.
Также сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО.