На руководящие должности в САП подали документы уже более 120 претендентов

Документы на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре подали более 120 кандидатов.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Роман Куйбида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Документы подали уже более 120 кандидатов", - сказал Куйбида.

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Он добавил, что в данное время это совокупное количество претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП.

По его словам, это еще не окончательное количество кандидатов, поскольку конкурсная комиссия в течение недели ожидает поступления документов от кандидатов на руководящие должности в САП, отправленных по почте.

Как сообщалось, 25 января стартовал конкурс по избранию главы САП. Прием документов закончился 15 февраля. Заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года.