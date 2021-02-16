Министерство юстиции наказывает нас по поддельным документам, - частные исполнители

Министерство юстиции считает частных исполнителей конкурентами, пытается расправиться с ними дисциплинарными методами и применяет для этого поддельные документы.

Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации частных исполнителей Украины Анатолий Телявский на пресс-конференции "Проблема дисциплинарной практики Министерства юстиции в отношении частных исполнителей в Украине", сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

В рамках мероприятия представители Ассоциации продемонстрировали видеозапись, на которой видно, как во время заседания комиссии должники публично заявляют о том, что не писали жалоб в деле частного исполнителя Павла Говорова, а документы кто-то подделал.

Согласно предоставленной АЧИУ статистике, за последний год против частных исполнителей провели 29 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых они получили 69 наказаний, 31 из которых суровые - остановка или прекращенной деятельности. В общей сложности количество наказаний от министерства увеличилось в 12 раз. Член Дисциплинарной комиссии по квоте АПВУ Алексей Соломко отметил о том, что частных исполнителей в большинстве случаев привлекают к дисциплинарной ответственности за исполнение судебных решений, а не наоборот.

"Это все происходит при том, что мы, частные исполнители, обеспечиваем львиную долю выполнения судебных решений в стране и не берем за это ни копейки из государственного бюджета. По официальным показателям результативности, один частный исполнитель почти в шесть раз эффективней, чем его коллега на государственной службе. Совсем не такого отношения к себе со стороны регулятора ожидало сообщество", - прокомментировал ситуацию Анатолий Телявский, заместитель Председателя Ассоциации частных исполнителей Украины.

"Дисциплинарная комиссия стала карательным органом для частных исполнителей в Украине. Контроль за действиями частных исполнителей должен полагаться исключительно на суды, а министерство сегодня пытается перетянуть на себя работу судебной власти. Мы публично призываем руководство Министерства юстиции Украины направить деятельность Дисциплинарной комиссии частных исполнителей исключительно в правовое русло. Надеемся, что регулятор услышит наш призыв. Иначе будем инициировать и добиваться соответствующих кадровых ротаций как в Дисциплинарной комиссии, так и в Минюсте", - резюмировал Председатель Ассоциации частных исполнителей Украины Виталий Чепурной.

Напомним, действующий министр юстиции Денис Малюська занимает свою должность с августа 2019 года. За исполнение судебных решений в команде министра отвечают его заместитель Андрей Гайченко и Директор Департамента Государственной исполнительной службы Максим Киселев.