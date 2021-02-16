За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 938, выявлено 308 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 308 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 132468).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Twitter.

Так, за сутки заболели 175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 121 человек в возрасте от 20 до 85 лет, 4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет и 8 мальчиков от 6 до 16 лет.

Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 2532), 47 человек госпитализированы.

Всесте с тем, преодолели коронавирус 938 (всего 88377).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (91), Деснянском (61) и Днепровском (39).

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