Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести легко болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.
Также, по его словам, люди после вакцинации не болеют вообще, это большинство случаев.