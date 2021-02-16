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Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"

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Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести легко болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.

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Также, по его словам, люди после вакцинации не болеют вообще, это большинство случаев.

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Топ комментарии

  • Andrey Dzybak
    Степашка ты же не работал медиком. Хрена ті вісрал "авторитетное" мнение?
    то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    дайте же ему селедки - невыносимо слушать уже...
  • Velykyj Lug
    Це коли вакцинувати здорових. А у тих які мають крім цього ще купу хвороб, які можуть бути наслідки? Чому санітар не каже про це? В Трускавці цьому не вчили.
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