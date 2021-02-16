Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР". ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ "ЛНР".

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

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Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.



