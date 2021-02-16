Новости • Агрессия России против Украины

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР". ВИДЕО

29 58157
Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР". ВИДЕО
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ "ЛНР".

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов ЛНР 01
Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов ЛНР 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • violator
    или Кыва с Рабиновичем возьмут на поруки
  • Sharl
    а чего вы ему рожу закрыли? сами же говорили что под ногами врага земля должна гореть.... а нам то как его распознавать? а так гда нибудь в полтаве увидел и сразу олабе ему начистил. и чего скромничать покажи личико урод, ты ведь наших солдат смеясь убивал.... не пойму логики? вы его шо исправлять будете поэтому рожу закрыли???
  • violator
    орки наловят предприимчивых таксистов или ностальгирующих по родственникам в ЛыНыРы и обменяют его на этих баранов Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9828
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости