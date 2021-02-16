"Энергоатом" окончательно отказался от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию

"Энергоатом" решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с украинских АЭС для переработки и временного хранения в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с нынешнего года "Энергоатом" больше не станет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании.

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Он также сообщил, что уже в июле 2021 г. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ.

Руководитель "Энергоатома" напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ "Энергоатом" завершил в декабре 2020 года.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и установок, которые поставлила в ЦХОЯТ американская компания Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 г. - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.