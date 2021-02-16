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Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук

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Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук
В "Слуге народа" говорят, что договорились не поддерживать поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью в законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ

"Речь идет о возможности по решению председателя Нацполиции в ночное время с 20.00 до 8 утра во время праздничных дней внедрять возможность профилактической остановки транспортных средств. Условно говоря, в новогоднюю ночь, чтобы посмотреть, человек выпил, или нет", - рассказала Кравчук. 

Она отметила в Украине есть определенный травматический опыт ГАИ, поэтому водители воспринимают эту норму как возможный источник коррупции.

"Поэтому мы решили вчера на фракции и сегодня в зале увидим, что когда будет поставлена эта правка в подтверждение, а она принята комитетом, то депутаты ее провалят. И там еще одну из поправок надо параллельно поддержать... Соответственно, в конечном варианты закона, который мы сегодня будем голосовать, этого пункта об остановке транспортного средства не будет", - сказала Кравчук.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Наивный. Корочку депутата показал и поехал дальше. Это депутаты так, типа, заботу о народе проявляют. Ну и о работе МВД заботятся. Если такую норму введут, то полицаев мы днем не увидим от слова "совсем". Все будут отсыпаться перед ночной рыбалкой.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    просто за себя бездельники боятся - под мухой через одного ездят...
  • Марк Ильич Муржи
    Какая на хрен профилактика!! Это ещё один вариант обогащения патрульных, нацгвардейцев и прочих ворюг в погонах!!
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