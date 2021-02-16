Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук
Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ
"Речь идет о возможности по решению председателя Нацполиции в ночное время с 20.00 до 8 утра во время праздничных дней внедрять возможность профилактической остановки транспортных средств. Условно говоря, в новогоднюю ночь, чтобы посмотреть, человек выпил, или нет", - рассказала Кравчук.
Она отметила в Украине есть определенный травматический опыт ГАИ, поэтому водители воспринимают эту норму как возможный источник коррупции.
"Поэтому мы решили вчера на фракции и сегодня в зале увидим, что когда будет поставлена эта правка в подтверждение, а она принята комитетом, то депутаты ее провалят. И там еще одну из поправок надо параллельно поддержать... Соответственно, в конечном варианты закона, который мы сегодня будем голосовать, этого пункта об остановке транспортного средства не будет", - сказала Кравчук.