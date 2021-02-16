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В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет

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В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет
В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), которая принимает больных с коронавирусом, задействованы все койки. Пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Об этом на оперативном совещании в Ивано-Франковске сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, вчера в ЦГКБ госпитализировали 95 пациентов, из них 79 - с пневмониями. В реанимации находятся 16 пациентов, на кислородной терапии - 89. Медики сегодня разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусной болезнью на двух этажах городского перинатального центра, где есть отдельный вход, помещение и профессиональный персонал.

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Бойко отметила, что на территории громадыв наблюдается резкий рост заболевания COVID-19. Говорит, в феврале уже лабораторно подтверждены 1389 случаев заболевания коронавирусной болезнью, тогда как в январе таких случаев зарегистрировали 1353.

В то же время около 80% койко-мест заполнены в городской клинической больнице №1, которая принимает больных коронавирусной болезнбю. В городской клинической детской больнице находятся 83 пациента, из них 3 детей - в реанимации.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрирован 621 случай заболевания COVID-19. В Украине этот показатель составляет 3143 новых случаев, то есть на Ивано-Франковскую область приходится почти каждый пятый зарегистрированный случай COVID-19.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    А Степашка все втирает, что заболеваемость СНИЖАЕТСЯ рекордными темпами.
    В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 9190
  • Small Jerboa
    тыпил - антиМВФник детектед.
    ну расскажи нам, что там еще МВФ требует от тебя?
    В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 6235
  • Small Jerboa
    покажи пальцем, где в статье сказано про "закрытие больниц"!
    даже горсовет не стал на такую причину съезжать.
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