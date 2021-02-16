Никогда не было никаких серьезных переговоров о том, чтобы отменить санкции против РФ, - посол Японии Кураи

Украина абсолютно уверена в позиции Японии относительно сохранения в полном объеме санкций против России до выполнения российской стороной всех условий для их отмены.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в выступлении на форуме "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно поддерживаем диалог по широкому кругу вопросов с нашими японскими партнерами, и мы абсолютно уверены в позиции наших японских друзей по вопросу санкций - до того момента, пока российская сторона не выполнит все необходимые предпосылки для возвращения временно оккупированных территорий, для восстановления мира на Донбассе, об ослаблении санкций речь пока не идет", - сказал Енин.

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Он добавил, что Украина ведет диалог со всеми международными партнерами относительно сохранения санкций против России. В этом контексте дипломат напомнил, что недавно решение продлить на три последующих года санкционный режим против юридических и отдельных физических лиц РФ приняло правительство Австралии.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи в свою очередь заверил, что "никогда не было никаких серьезных переговоров о том, чтобы отменить санкции против РФ".