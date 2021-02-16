Новости

"Слуга народа" Кравчук об увольнении директора НАБУ: "Многих депутатов беспокоит возможная реакция МВФ"

4 96113
"Слуга народа" Кравчук об увольнении директора НАБУ: "Многих депутатов беспокоит возможная реакция МВФ"
Правительственный законопроект о НАБУ, который предусматривает увольнение директора бюро Артема Сытника, вызвал разную реакцию во фракции "Слуга народа".

Об этом сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроект должне официально поступить в Верховную Раду, его должен рассмотреть комитет и тогда, я думаю, что мы будем на фракции определяться. Потому что есть на самом деле уже сейчас разные мнения и многих депутатов беспокоит возможная реакция того же МВФ и других западных партнеров. То есть, было ли это как-то проговорено, не будет ли это каким-то ненужной дополнительной преградой в нормальных отношениях", - сказала Кравчук.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

Также читайте: Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук

Топ комментарии

  • jklpqrs
    МВФ вас не должно беспокоить. Уже прошло. А вот реакция США - вот это непреходяще. Это должно вас беспокоить.
  • Алекс Корвин
    МВФ вас и так на ЙУХ послал и правильно сделал - ворам и корупционерам и подстилкам ху..й.ла деньги давать никто не будет.
  • Враг рода человеческого 666
    Т много вам на зебильной ботоферме поатят
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости