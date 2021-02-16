Россия продолжает направлять на оккупированную территорию Донбасса боевую технику после ремонта, - разведка

Через неконтролируемые Украиной участки границы в подразделения 1 и 2 АК российско-оккупационных войск продолжает поступать боевая техника после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120-мм минометы, 122-мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения.

По данным украинской разведки, противник также усиливает свою систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства, которые используются для целеуказания снайперским и артиллерийским расчетам.

Кроме того, через неконтролируемые Украиной участки границы в подразделения первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает поступать боевая техника после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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