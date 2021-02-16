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Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа

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Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа
Нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа считает, что в парламенте есть более "цивилизованные" законопроекты о НАБУ, чем тот, который предложило правительство.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, в том числе и я, что внесение в реестр коррупционеров должно быть основанием для увольнения директора НАБУ. Но законопроект Кабинета Министров вызывает удивление по многим причинам. Да, правительство имеет право законодательной инициативы. Но, например, с сентября в парламенте зарегистрирован законопроект председателя антикоррупционного комитета Радиной №4025, который предлагает абсолютно цивилизованный путь решения этой проблемы, которая сложилась в результате решения Конституционного Суда о неконституционности назначения директора НАБУ. Законопроект №4025 предлагает, чтобы назначал директора НАБУ Кабинет Министров на основании предложения конкурсной комиссии, которая состоит из шести участников - трех от Кабмина и трех от международных организаций. Это был бы нормальный путь решения проблемы", - считает Пидласа.

По ее словам, в правительственном законопроекте роль международных организаций не является решающей.

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"Кабмин предлагает, насколько мне известно, другую конкурсную комиссию, в которой роль международных организаций не является решающей, так как они имеют только 1/3 голосов. При этом (я так понимаю в переходных положениях) написано, что на время проведения конкурса исполняет обязанности руководителя НАБУ первый заместитель. Но это противоречит действующему закону. Нет такого основания устранения, или увольнения директора НАБУ, как проведение другого конкурса", - отметила нардеп.

По ее словам, законопроект Радиной не предусматривает автоматическое увольнение директора НАБУ при проведении конкурса. Кроме того, Пидласа отметила, что в парламенте зарегистрирован ряд других законопроектов, которые решают вопрос НАБУ.

Нардеп рассказала, что правительственный законопроект не появится в повестке дня на этой неделе, поскольку еще нужно время для представления альтернативных законопроектов.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 5320

    1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок.

    2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке.

    3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 %

    4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца...

    Где тут политика и при чем тут НАБУ и Сытник? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ). (с)
  • Amber
    Під чиїм управлінням ?
    Під управлінням коксозалежних покидьків і злодіїв !
  • юрий иванов b93e8b4c
    Идет полный обезбашенный в нарушение всей юриспруденции разгром НАБУ, начиая с Сытника. Дело в том, что в НАБУ накопилось большое количество чувствительных для многих провластных и привластных людишек и сейчас проводится работа по исчезновению и закрытию этих дел! В эти аферы, наверное, втянули и Президента. Уже полгода стараются, но никак не могут из этого списка вытянуть зам. главы ОП О.Татарова, уже и дело на него хотят забрать у НАБУ, а он при этом на работе. Во кино! Но на прошлой неделе в Европарламенте открытым текстом заявили, что в Украине первым вопросом нужно решать вопрос коррупции и без этого никаких дел. НАБУ просто стало комом в горле у власти и местных набобов, отсюда и вся эта каша против него заварена. Весна подходит, но где обещанные посадки?
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