Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко

Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за метр кубический. В правительстве сейчас работают над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", - отметил он.

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По его словам, правительство с этой целью, в частности, намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

"Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась… Конкуренция будет. Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м", – подчеркнул Юрий Витренко.

Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.