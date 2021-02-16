Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%.
По словам главы правительства, сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно этой ситуации. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек.