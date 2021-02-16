В Японии выбросят часть вакцины Pfizer из-за нехватки специальных шприцев
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Обычные шприцы позволяют извлечь лишь пять из шести инъекций из флакона с препаратом, для извлечения оставшегося объема необходимы особые шприцы.
"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", – заявил Като.
Он пояснил, что в мире предлагается не так много специальных шприцев, из-за чего закупить необходимое количество сложно. В настоящее время Япония ведет переговоры с несколькими производителями.
Из-за данной проблемы уже заказанной властями партией вакцины удастся вакцинировать 60 млн человек вместо изначально запланированных 72 млн, указано в сообщении.
14 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.