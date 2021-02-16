Глава НБУ Шевченко рассказал о развитии финтех-экосистемы

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал в своей заметке о будущем финансовых инноваций в Украине.



Поводом стало присоединение НБУ к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN). По мнению экспертов, это позволит украинскому центробанку повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор и будет способствовать реализации задач Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Кирилл Шевченко отметил: "Для нас - это возможность значительно повысить уровень проникновения инноваций в финансовый сектор. Отныне мы больше привлечены к обмену опытом, к получению экспертной помощи в построении регуляторной "песочницы", к изучению инновационных решений в работе с потенциальными рисками.

В общем, в условиях мира, который очень быстро меняется, хочу подчеркнуть - Нацбанк Украины готов к инновациям, к полноценной финтех-экосистеме с новейшими финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами ".

Финансовые инновации или финтех - это сочетание технологий и новаций, чтобы обеспечить удобный и "бесшовный" платежный опыт и инклюзивный сервис для конечного потребителя финансовых услуг. На этом рынке работают финтех-компании, которые создают новые продукты для людей, а традиционные участники (банки) масштабируют эти продукты на всю страну. Как следствие, финансовый рынок получит новый толчок для развития современных финансовых сервисов, а клиенты - усиление конкуренции и качественные финансовые продукты.

Сейчас Национальный банк находится в начале своего пути присоединения к международному финтех-сообществу и взаимодействия с другими регуляторами этого инновационного рынка.



Справка

Глобальная сеть финансовых инноваций (GFIN) официально основана в января 2019 года как объединение регуляторов финансовых рынков и частных компаний, работающих в сфере финтех.

Это сеть из более чем 60 организаций, целью которых является развитие финансовых инноваций для повышения уровня удовлетворения потребностей потребителей.

Объединение стремится обеспечить возможности для эффективного взаимодействия финтех-компаний с регуляторами, а также создать возможности для масштабирования инноваций на международном уровне.



