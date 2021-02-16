Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде

Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 325 народных депутатов.

"Если совершается ДТП с участием пьяного за рулем и есть жертвы - это уголовная ответственность. И по ней невозможно будет избежать ответственности по малозначительности, невозможно будет уйти на условно-досрочное увольнение, невозможно будет уменьшить ответственность меньше нижней границы. То есть в таких случаях будет достигнуто принцип неотвратимости ответственности в уголовном процессе", - рассказал о законе председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Таким образом законопроект изменяет ответственность за правонарушения, предусмотренные ст.130 КУоАП:

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1) управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения - 17000 грн с лишением права управления ТС на 1 год.

2) за повторное совершение в течение года - 34 тыс. грн с лишением права вождения ТС на срок 3 года с платным изъятием ТС или админарест на 10 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года с возмездным изъятием ТС.

3) за повторение дважды в течение года - 51 тыс. грн с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС, или админарест на 15 суток с лишением права управления на срок 10 лет с конфискацией ТС.

4) за употребление алкоголя, наркотических средств лицом, управляющим автомобилем после ДТП с его участием - 34 тыс. грн, или админ. арест на 15 суток с лишением права управления на срок 3 года.

Кроме того, увеличиваются штрафы: 1) за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км в год - 1700 грн (сейчас 510 грн)

2) за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления ТС на срок от 1 до 2 лет.

Законопроект принят без поправки, которая предусматривала остановку автомобилей в ночное время без оснований. Ранее по этому пункту нардепы выражали беспокойство.

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