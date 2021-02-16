"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам. ФОТОрепортаж

Столичные следователи сообщили о подозрении двум врачам, которые "продавали инвалидность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

Сообщницы требовали вознаграждение за предоставление соответствующей медицинской документации и принятия положительного решения в установлении группы инвалидности. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками местной прокуратуры №5 и сотрудниками Службы безопасности Украины задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу за вымогательство неправомерной выгоды.

Злоумышленницы заставляли пациента оплатить 3000 долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, за предоставление ему необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки.

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Первый платеж в размере 30 000 гривен мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 000 гривен пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение по подтверждению 2-й группы инвалидности. Сотрудники СБУ задержали чиновницу и ее сообщницу-врача на "горячем" как только та принесла деньги в кабинет.



Фото: сайт полиции

Следователи Оболонского управления полиции сообщили обеим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.