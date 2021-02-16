Вопрос "ПриватБанка" не является токсичным в отношениях с ЕС: больше всего их интересует судебная реформа, - Шмыгаль

Вопрос "Приватбанка" не является токсичным во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украины.

Об этом в интервью Укринформу сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, насколько токсичным является вопрос результативного завершения дела вокруг "ПриватБанка" для отношений между Украиной и Евросоюзом, Шмыгаль подчеркнул: "Этот вопрос точно не к правительству. Но скажу, что у банка сегодня хорошие перспективы. Создан наблюдательный совет, все процедуры происходят в соответствии с действующим законодательством. Конечно, наши партнеры просят еще больших гарантий стабильности банковской системы, так как от этого зависит наша денежно-кредитная политика и международное сотрудничество в предоставлении финансирования. Хочу заверить, что вопрос "ПриватБанка" - важен, он на повестке дня у наших европейских партнеров, но в то же время точно не является токсичным во взаимоотношениях с ними".

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Также глава правительства отметил, что во время визита в Брюссель заверил своих европейских коллег, что "все начатые в Украине реформы необратимы. Мы продемонстрировали реформу децентрализации, которая успешно завершается, доложили о втором этапе медицинской реформы, которая происходит, несмотря на COVID, нам есть чем гордиться в цифровой и закупочной трансформации страны".

В общем, как сказал Шмыгаль, в работе находится более 20 реформ.

"Конечно, европейцев больше всего интересует реформа судебной системы. К сожалению, медлительность реформирования судопроизводства и системы права в стране напрягает и нас - общество и бизнес, и наших партнеров. Конституционный кризис, многочисленные откровенно сомнительные решения судов разных инстанций ... Ни один инвестор не захочет идти в страну, где его права не гарантированы справедливой судебной защитой. Мы пытаемся ускориться, но не все находится в полномочиях Кабмина. Сегодня нужны прежде всего решительные политические действия со стороны парламента", - подчеркнул премьер-министр.

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Кроме судебной реформы, сказал он, "европейцев беспокоит антикоррупционная реформа, законодательная упорядоченность деятельности НАБУ и НАПК. А также дальнейшее реформирование банковской системы, принятие изменений в законы о банках и банковской деятельности, в частности в контексте работы "ПриватБанка" и других банков, которые сегодня находятся в собственности государства, а также в целом банковского рынка. Вот основные болевые точки, где мы ищем компромиссы, где хотим ускориться вместе с европейцами".